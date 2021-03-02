Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 10 ölü - Son Dakika

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 10 ölü

02.03.2021 23:45
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 10 ölü, System.String[]

Güney Sudan'da yolcu taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 2'si pilot 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'da yolcu taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 2'si pilot 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde bulunan Uror ilçesindeki Pieri Hava Pisti'nden kalkış yapan küçük yolcu uçağı kalkışın ardından kısa bir süre sonra düştü. Sudan Muhalefet Halk Kurtuluş Hareketi'nin (SPLM-IO) üst düzey bir üyesi olan Pal Mai yerel basına verdiği demeçte, kazada 2'si pilot toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Pal, uçağın yerel bir şirket olan South Supreme Airlines'a ait olduğunu ve Uror'dan Yuai'ya gitmek üzere kalkış yaptığını ifade ederken, uçağın iş adamları tarafından kiralandığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNEY SUDAN'DA UÇAK KAZALARI ÇOK SIK YAŞANIYOR

Ağustos 2020'de Juba'da kalktıktan dakikalar sonra Kemeru bölgesinde bir kargo uçağı çiftliğe düşmüş, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. 2015 yılında, Juba'dan kalktıktan hemen sonra Sovyet döneminden kalma Antonov tipi uçak düşmüş 36 kişi hayatını kaybetmişti. 2018'de ise Juba'dan Yirol'a yolcu taşıyan küçük bir yolcu uçağın düşmüş, 19 kişi kazada can vermişti.

(İHA)

Yolcu Uçağı, Güney Sudan, Pilot, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 10 ölü - Son Dakika


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