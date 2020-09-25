Güney Sudan'daki seller 600 binden fazla kişiyi yerinden etti - Son Dakika

Güney Sudan'da Temmuz ayından bu yana şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 600 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. BM'nin Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Alain Noudehou, ülkeye 10 milyon dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Çatışmaların sürdüğü Güney Sudan, şiddetli yağışların yol açtığı sellerle mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, aylarca süren şiddetli yağmurların Nil nehrinin taşmasına neden olduğu, Temmuz ayından bu yana 600 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Bilim adamları, olağan dışı yağmurların iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, ülkedeki ciddi gıda sıkıntısı da devam ediyor. BM'nin Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Alain Noudehou, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğine dikkat çekti. Ülkeye yardım sağlama maliyetlerinin, yardım görevlilerini koruma ihtiyacıyla birlikte arttığı ifade edildi.

Selin vurduğu bölgeleri ziyaret eden Noudehou, "Selle birlikte insanlar daha yüksek bir yere taşınmak zorunda kaldı ve bundan daha fazla yüksek bir yer yok" dedi. BM'nin sel mağdurlarına yardım etmek için 10 milyon dolar ayırdığını duyuran Noudehou, ancak yıl sonuna kadar 40 milyon dolara daha ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sel nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan 70 yaşındaki Kok Manyok, "Su seviyesi neredeyse vücudumun yarısına ulaştı. Torunlarımla kalabileceğim bir sığınak yok, sığırlarımız da gitti ve bir ağacın altında uyuyoruz" dedi. BM'nin Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Sudan Direktörü Matthew Hollingworth, ailelerin yaprak ve sorgum bitkisiyle yaşadığını ifade etti. "Bu onları sağlıklı ve formda tutmak için yeterli değil" diyen Hollingworth, önümüzdeki ay gıda yardımı yapılacağını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Güney Sudan'da iç savaş, ülkenin 2011'de Sudan'dan bağımsızlığını kazanmasından iki yıl sonra patlak verdi ve 2018'de partiler arasında imzalanan barış anlaşması ile sona erdi. Ancak tüm silahlı gruplar anlaşmayı imzalamazken, zaman zaman çatışmalar ve yardım çalışanlarına yönelik saldırılar devam ediyor.

(İHA)