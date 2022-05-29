Güney Sudan'dan Etiyopya'daki barış sürecine destek - Son Dakika
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Güney Sudan'dan Etiyopya'daki barış sürecine destek

29.05.2022 15:05
Güney Sudan'dan Etiyopya'daki barış sürecine destek

Güney Sudan Dışişleri Bakanı Mayiik Ayii Deng???????, Etiyopya hükümetine ve ülkedeki barış sürecine destek verdiklerini açıkladı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanı Mayiik Ayii Deng???????, Etiyopya hükümetine ve ülkedeki barış sürecine destek verdiklerini açıkladı.

Bakan Deng, Etiyopya'nın Juba Büyükelçisi Nebil Mahdi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında mutabık olduklarını kaydetti.

Deng, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından Etiyopya'daki çatışmaların sonlandırılması için yürütülen barış sürecine destek verdiklerini belirtti.

Öte yandan Deng, Afrika ülkelerinde yaşanan problemlerin Afrikalılar tarafından çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Mahdi ise ülkesindeki sorunlara karşı Güney Sudan'ın desteğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Güney Sudan, daha önce de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle mücadelede Etiyopya hükümetine desteğini açıklamıştı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti. TPLF üyeleriyle güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivil etkilendi.

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Kaynak: AA

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