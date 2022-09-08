Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, sel mağdurları için insani yardım çağrısında bulundu

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve halkın yerinden olmasına yol açan sel felaketi nedeniyle insani yardım çağrısı yaptı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Mayardit, "Şu anda ülke genelinde binlerce kişinin acil yardıma ihtiyacı var. İnsani yardım ortaklarımızı, bu doğal afetlere kalıcı çözüm bulmaya, selden etkilenenlere kısa vadeli yardım sağlamak için İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanlığı ile çalışmaya çağırıyorum." dedi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki toplulukları etkileyen sel haberlerinden endişe duyduğunu ifade eden Güney Sudanlı lider, Kuzey Bahr el-Gazal eyaletinde sular altında kalarak 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, hükümet adına ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Hükümetin ülkeyi etkileyen sel sorununu çözmek için önlemler alacağını aktaran Mayardit, alınacak önlemlerin ne kadar etkili olacağı konusunda şüphelerini de dile getirdi.