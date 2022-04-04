Güney Sudan iktidarının iki rakip ismi, komuta sorununu aşmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Sudan iktidarının iki rakip ismi, komuta sorununu aşmak için anlaşma imzaladı

04.04.2022 16:32
Güney Sudan iktidarının iki rakip ismi, komuta sorununu aşmak için anlaşma imzaladı

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve yardımcısı muhalif lider Riek Machar, barış anlaşmasındaki kilit bir madde üzerinde anlaşarak, birleşik silahlı kuvvetlerin komuta yapısı üzerindeki anlaşmazlığa son verdi.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve yardımcısı muhalif lider Riek Machar, barış anlaşmasındaki kilit bir madde üzerinde anlaşarak, birleşik silahlı kuvvetlerin komuta yapısı üzerindeki anlaşmazlığa son verdi.

İki lider, yeniden canlandırılan barış anlaşmasının, 2018'den beri sorun olan güvenlikle ilgili düzenlemelerinin uygulanması konusunda ileriye dönük bir yol haritası imzaladı.

Anlaşmayı Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Tut Gulwak ile muhalefet adına Madencilik Bakanı Martin Gama Abucha imzaladı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Gulwak, imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güçlerin birleştirilmesinde komuta yapısıyla ilgili anlaşmayı imzaladık. Anlaşmaya garantör Sudanlı yetkililerin huzurunda varıldı. Pozisyonları ayırmaya karar verdik çünkü barış çok değerli. Ülkeyi kalkındırmak için anlaşmalıyız." dedi.

Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Machar adına imzalayan Abucha ise "Bugün barış anlaşmasının ikinci bölümünü nasıl uygulayacağımız konusunda bir anlaşmaya varıyoruz. Güney Sudan halkı, barış ve güvenliğin özlemini çekiyor ve bugün bunda bir dönüm noktası oluşturduk. Güney Sudan'ın başarılı olabilmesi için silahları susturmak önemli." şeklinde konuştu.

Abucha, anlaşmanın imzalanmasından ziyade hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Söylediklerimizi uygulamalıyız. Güney Sudan halkı bizden bunu yapmamızı bekliyor. Her şey mükemmel değil ancak ülkeyi ileriye taşımak istiyoruz. Kavga olmasın. Saldırılar olmasın." ifadelerini kullandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre imza törenine garantör devlet Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu da katıldı, Sudan adına imzayı, Savunma Bakanı Yasin İbrahim attı.

Yasin, "Taraflar, Sudan'ın önerdiği ve uzunca tartışılan öneri üzerinde uzlaştı." ifadesini kullandı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Risk Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu taraflar, defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar, Eylül 2018'de IGAD üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşması imzalamıştı.

YORUMLAR
500
Sırbistan seçimlerinde oyların yüzde 96'sı sayıldı Sırbistan seçimlerinde oyların yüzde 96'sı sayıldı Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

cumhurbaşkanı, Yol Haritası, Güney Sudan, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Sudan iktidarının iki rakip ismi, komuta sorununu aşmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Sudan iktidarının iki rakip ismi, komuta sorununu aşmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement