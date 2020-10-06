Güney Sudan UNICEF ile çocuk evliliğine karşı kampanya başlattı - Son Dakika

Güney Sudan UNICEF ile çocuk evliliğine karşı kampanya başlattı

Güney Sudan hükümeti, çocuk yaştakilerin zorla evlendirilmelerini engellemek amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde bir çalışma başlattı.

Güney Sudan UNICEF ile çocuk evliliğine karşı kampanya başlattı, System.String[]

Güney Sudan hükümeti, çocuk yaştakilerin zorla evlendirilmelerini engellemek amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde bir çalışma başlattı.

"Bazı şeyler çocuklar için uygun değildir. Evlilik bunlardan biridir" sloganıyla başlatılan kampanya ile çocuk yaşta evliliklerin kızların eğitimi, gelişimi ve geleceklerine verdiği zarar konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Aya Benjamin Warille, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların kapatılmasıyla evde daha fazla vakit geçirilmesinin, daha fazla kız çocuğunu, erken yaşta evlilik ve cinsel istismar riskine maruz bıraktığını söyledi.

Bakan Warille, çocuk evliliğini sona erdirmek için herkese iş birliği çağrısı yaptı.

UNICEF Güney Sudan Temsilcisi, Mohamed Ag Ayoya da "Başlattığımız kampanya ile evliliğin çocuklara uygun olmadığı mesajını veriyoruz. Bu çocuklara özellikle kızlara zarar veriyor ve artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

UNICEF'e göre, Güney Sudan'daki kızların yüzde 52'si 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor, yaklaşık 3'te biri de 15'inden önce çocuk sahibi oluyor.

UNICEF, Ulusal Stratejik Eylem Planı kapsamında 2030 yılına kadar çocuk evliliklerini ortadan kaldırmak için Güney Sudan hükümetiyle çalışma yürütüyor.

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Sudan UNICEF ile çocuk evliliğine karşı kampanya başlattı - Son Dakika

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