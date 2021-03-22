Güney Sudan ve Etiyopya, sınır ötesi suçlarla mücadelede iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Doğu Afrika'daki komşu ülkeler Güney Sudan ve Etiyopya'nın polis teşkilatları, sınır ötesi suçlarla mücadele, istihbarat paylaşımı ve eğitimde iş birliği konularında anlaştı.
Güney Sudan Polis Sözcüsü Daniel Justin, AA muhabirine, Güney Sudan Emniyet Genel Müdürü Majak Malik ile Etiyopyalı mevkidaşı Demelash Gebremicheal'ın, bugün Juba'da, sınır güvenliğinin korunması için iş birliği anlaşması imzaladığını söyledi.
Justin, anlaşmanın istihbarat paylaşımını, organize suçların önlenmesinde sınır ötesi operasyonları ve Güney Sudan polisine Etiyopya'da eğitim verilmesini kapsadığını kaydetti.
Kaynak: AA
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