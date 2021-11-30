Güney Sudanlı üst düzey siyasetçi ve generaller Ruanda'da "barış" eğitimi aldı - Son Dakika

Güney Sudanlı üst düzey siyasetçi ve askerlerin de aralarında bulunduğu 25 kişilik heyet, Ruanda'da çatışma sonrası "barış" ve "istikrar" eğitimi aldı.

Ruanda basınındaki habere göre, Güney Sudanlı heyet arasında 4 bakan, 4 meclis üyesi ve 16 general bulunuyor.

Seminer kapsamında Güney Sudanlı heyete, iç savaş sonrası barışın nasıl sağlandığına yönelik eğitim verildi.

Ruanda Barış Akademisince düzenlenen çatışma sonrası barış ve istikrar eğitimine Güney Sudanlı 25 üst düzey siyasetçi ve asker katıldı.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta da eğitimin açılış konuşmasında, 1994'te ülkesinde yaşanan soykırım sonrası barış yolunda atılan adımları değerlendirdi.

Güney Sudanlı ilk heyet, mayısta Ruanda'da çatışma sonrası barış süreciyle ilgili eğitim almıştı.

Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından Aralık 2013'te patlak veren iç savaştan milyonlarca kişi etkilenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da artan siyasi, askeri ve etnik bölünmelerin ülkeyi yeniden iç savaşa sürükleyebileceği, bu durumda kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunmuştu.