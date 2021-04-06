Güney yarımküreden gelen kuşlar "Doğu'nun Çukurovası"nın sulak alanlarında konaklamaya başladı - Son Dakika

Güney yarımküreden gelen kuşlar "Doğu'nun Çukurovası"nın sulak alanlarında konaklamaya başladı

06.04.2021 10:57

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kuş cennetlerinden olan Iğdır'a güney yarımküreden kuş göçü başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kuş cennetlerinden olan Iğdır'a güney yarımküreden kuş göçü başladı.

Türkiye'nin İran, Ermenistan ve Nahçıvan sınırında bulunan Iğdır, coğrafi şartlarının uygunluğu dolayısıyla göçmen kuşların uğrak yeri oluyor.

Kuzey yarımkürede yaşanan kıştan dolayı sonbaharda güney yarımküredeki sıcak alanlara göçen kuşlar, baharın gelip havaların ısınmasıyla geri dönüşe geçince kentteki sulak alanlar kuşlarla renklendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bir bölümünü de içinde barındıran Iğdır'daki sulak alanlar ve ova, kısa sürede göçten dönen misafirlerinin yaşam alanı haline geldi.

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, Iğdır'ın coğrafi imkanları nedeniyle birçok kuş türü tarafından göç durağı olarak tercih edildiğini söyledi.

Türkiye'nin dünya kuş göç yolları açısından önemli bir noktada yer aldığını belirten Çelik, "Dört önemli kuş göç yolundan ikisi ülkemizin semalarından geçmekte. Bu göçler ilkbahar ve sonbahar aylarında daha fazla olmaktadır." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yılın her gününde göçlerin gerçekleştiğini hatırlatan Çelik, "Kuşlar ilkbaharda güney yarımküredeki nemli ve boğucu sıcaklıktan bizim de bulunduğumuz kuzey yarımküreye doğru gelmektedir. Iğdır da tali göç yollarında bulunan bir il, buraya artık yaz göçmenleri gelmeye başladı. Bu göç olayı mart, nisan ve mayıs aylarında çok yoğun olarak devam etmektedir. Haziranın ortalarına kadar yaz göçmenleri gelmeye devam edecek." diye konuştu.

Çelik, gelen kuşlar arasında uzun bacak, kuyrukkakan, arı kuşları gibi önemli türlerin de olduğunun altını çizerek, "Kuşlar uzun mesafe göç yapmazlar, belli noktalarda dinlenerek, yağ depolayarak, konaklayarak göçerler. Bazı türleri üreyerek buralarda yavrularını yetiştirip daha sonra kışa doğru ya da sonbahara doğru tekrar buradan güney yarımküreye doğru, daha sıcak bölgelere doğru gitmekteler. Iğdır hem üç ülkeye komşu hem de bünyesinde barındırdığı sulak alanlarla ve milli parkın büyük bir kısmını sınırları içerisinde barındırması nedeniyle kuşlar açısından önemli avantajları mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Güney yarımküreden gelen kuşlar Doğu'nun Çukurovası nın sulak alanlarında konaklamaya başladı
Güney yarımküreden gelen kuşlar Doğu'nun Çukurovası nın sulak alanlarında konaklamaya başladı
Güney yarımküreden gelen kuşlar Doğu'nun Çukurovası nın sulak alanlarında konaklamaya başladı
Güney yarımküreden gelen kuşlar Doğu'nun Çukurovası nın sulak alanlarında konaklamaya başladı

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Iğdır, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney yarımküreden gelen kuşlar 'Doğu'nun Çukurovası'nın sulak alanlarında konaklamaya başladı - Son Dakika


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