Papua Yeni Gine'deki depremde 5 kişi öldü

Yetkililer, yıkılan yapılar nedeniyle yaralılar olduğunu, bazı sağlık merkezlerinin, evlerin ve otoyolların hasar gördüğünü bildirdi.

Al Jazeera'nın haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) büyüklüğünü 7,6 olarak açıkladığı depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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