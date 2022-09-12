Papua Yeni Gine'deki depremde 5 kişi öldü - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'deki depremde 5 kişi öldü

12.09.2022 11:26
Papua Yeni Gine'deki depremde 5 kişi öldü

Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera'nın haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) büyüklüğünü 7,6 olarak açıkladığı depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, yıkılan yapılar nedeniyle yaralılar olduğunu, bazı sağlık merkezlerinin, evlerin ve otoyolların hasar gördüğünü bildirdi.

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda çatlak yollar ve hasarlı binaların görüntüleri yer aldı.

USGS, dün, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki 7,6 büyüklüğündeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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