Üye Girişi
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor

21.09.2021 14:00
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor, System.String[]

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağının eteğinde bulunan Güneyce köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı dinmiyor.

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağının eteğinde bulunan Güneyce köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı dinmiyor.

Olayın üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen PKK'lı teröristlerin katlettiği 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 34 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile kadın, 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan yıkık enkaza Türk bayrağı asıyor.

Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, "Biz 1987 yılında Güneyce köyünde yaşıyorduk. 4 kardeş ve babam ile beraber kalıyorduk. Annem ile babam 90 yaşlarındaydı. PKK'lı teröristler tarafından bir gece baskın düzenlediler. 12 kişi şehit ettiler. Bunların içinde iki tane hamile bayan vardı. Babam sağ olarak eve kapatıp, kapıyı üzerine kilitlediler ve evi ateşe verdiler. Biz terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakını Hatice Atan ise, "Güneyce köyü mezrasındayız. 1987 yılında terör örgütü tarafından hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar bu evde yakılarak canice katledildiler. Terör örgütün uzantısı HDP asla Kürtlerin temsilcisi olmadığını, onların aslında en çok Kürtlere zarar verdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Olayda annesini babasını kaybeden Besna Güngör, "Ben daha sütten kesilmemiştim annem ile babam öldüğünde. Biz iki kız, üç erkek kardeştik. İki erkek kardeşimi amcam yurda yerleştirdi. Ben ortada kaldım. Taziyeye gelen bir kadın beni öyle ortada görünce sahiplendi. Ben 12 yaşında tekrar aileme kavuştum" şeklinde konuştu.

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, "21 Eylül 1987 yılında alçak, hain terör örgütü PKK amcamın evini basarak çoluk, çocuk demeden 12 kişiyi katletti. İnsanlık dışı katliamları bölgemizde yaptılar. Devletin yanında yer alan aileleri hedef alarak bu katliamları yaptılar. Amcam 80 yaşındaydı ve evin içerisinde canlı yaktılar. PKK terör örgünü burada bir kez daha lanetliyorum. Bazı siyasi organları emperyalist güçlerin yandaşlığı yaparak ve medyada insan haklarından bahsediyorlar. Kürtçülükten bahsediyorlar, onların Kürtçülükle bir alakaları asla yoktur. Katledilen Bebek hala konuşmuyordu. Dili olmayan bir insan nasıl katledilir. Onların insan haklarıyla zere kadar ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"Olayın üzerinden 34 yıl geçti ama acısı geçmedi"

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Nuri Güngör, "Bugün 21 Eylül 2021, 1984 yılında ilk katliamlarını gerçekleştiren kalleş, hain, bölücü terör örgütü PKK'nın bundan 34 sene evvel 21 Eylül 1987 tarihinde şu an bulunduğumuz, Şırnak'ın Güneyce köyü yakınındaki Berma Mezrası'nda Güngör ailesine yaptığı menfur saldırının yıldönümüdür. Burada toplanma amacımız ise aziz şehitlerimizi anmak, bizleri buralardan yok etmeye çalışsalar da bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbeti beklediğimizi göstermektir. Olayın üzerinden 34 sene geçti ama acısını dün gibi hissediyor ve yaşıyoruz. Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce korucumuzu, askerimizi, sivilimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah'ın da laneti bu hainlerin ve destekçilerinin üzerine olsun. 21 Eylül gecesi Güngör soyadını taşıyan, aynı aileden, yaşları 2 ile 12 arasında değişen 4'ü çocuk, ikisi hamile 6 kadın ve 2 de yetişkin erkek olmak üzere toplam 12 kişi şehit edildi. Evet, tam tamına 12 insan, 12 can, 12 masum beden kalleşçe katledildi. Şehitlerimizin isimleri yaş sırasına göre: Abdulcabbar, Sacide, Hülya, Azime, Emine, Hızne, Huhi, Sait, Narinç, Behiye, Emine ve Rıfat. Bunların arasında daha bebek yaşta sayılan Abdulcabbar Güngör annesinin koynunda, uykuda iken şehit edildi. Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen bu hainlerin Kürtleri nasıl savunduğunu anlayın şimdi. Bunlar Kürt, Türk ayırt etmeksizin devletine bağlı insanları istemeyen, emperyalist güçlerin maşaları ve köpekleridir. Bizler bu 12 masum cana şehit edildiler diyoruz. Çünkü dinimizce de masumlar şehitler safında yer alır. Bu kadar insanımızın şehit edilme sebebi olarak ailemizden koruculuk yapmaya başlayanların olması gösterilmiştir. Devlet büyüklerimizden de bu konuda bizlerle hemfikir olup destek vermelerini istiyoruz. 12 insanımıza 'sivil terör mağduru' sıfatından ziyade 'şehitlik' vasfının verilmesini ve şehit statüsüne alınmalarını talep ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:48 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı 13:17 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi 13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi 12:51 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum 12:29 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti 12:10 Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü 12:01 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti 11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti

Son Dakika Haberleri
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor         
13:45
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış         
13:07
Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti         
12:40
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement