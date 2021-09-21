Üye Girişi
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor

21.09.2021 21:16
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor, System.String[]

- Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağının eteğinde bulunan Güneyce köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 4'ü çocuk, 2'si hamile 6 kadın 12 kişinin acısı dinmiyor.

- Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor

ŞIRNAK - Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağının eteğinde bulunan Güneyce köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 4'ü çocuk, 2'si hamile 6 kadın 12 kişinin acısı dinmiyor.

Olayın üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen PKK'lı teröristlerin katlettiği 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 34 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 4'ü çocuk, 2'si hamile 6 kadın, 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör ile hamile olan Narinç Güngör ve Emine Güngör karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan yıkık enkaza Türk bayrağı asıyor.

Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, "biz 1987 yılında Güneyce köyünde yaşıyorduk. 4 kardeş ve babam ile beraber kalıyorduk. Annem ile babam 90 yaşlarındaydı. PKK'lı teröristler tarafından bir gece baskın düzenlediler. 12 kişi şehit ettiler. Bunların içinde iki tane hamile bayan vardı. Babam sağ olarak eve kapatıp, kapıyı üzerine kilitlediler ve evi ateşe verdiler. Biz terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakını Hatice Atan ise "Güneyce köyü mezrasındayız. 1987 yılında terör örgütü tarafından hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar bu evde yakılarak canice katledildiler. Terör örgütün uzantısı HDP asla Kürtlerin temsilcisi olmadığını, onların aslında en çok Kürtlere zarar verdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Olayda annesini babasını kaybeden Besna Güngör, "Ben daha sütten kesilmemiştim annem ile babam öldüğünde. Biz iki kız, üç erkek kardeştik. İki erkek kardeşimi amcam yurda yerleştirdi. Ben ortada kaldım. Taziyeye gelen bir kadın beni öyle ortada görünce sahiplendi. Ben 12 yaşında tekrar aileme kavuştum" şeklinde konuştu.

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, "21 Eylül 1987 yılında alçak, hain terör örgütü PKK amcamın evini basarak çoluk, çocuk demeden 12 kişiyi katletti. İnsanlık dışı katliamları bölgemizde yaptılar. Devletin yanında yer alan aileleri hedef alarak bu katliamları yaptılar. Amcam 80 yaşındaydı ve evin içerisinde canlı yaktılar. PKK terör örgünü burada bir kez daha lanetliyorum. Bazı siyasi organları emperyalist güçlerin yandaşlığı yaparak ve medyada insan haklarından bahsediyorlar. Kürtçülükten bahsediyorlar, onların Kürtçülükle bir alakaları asla yoktur. Katledilen Bebek hala konuşmuyordu. Dili olmayan bir insan nasıl katledilir. Onların insan haklarıyla zere kadar ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"Olayın üzerinden 34 yıl geçti ama acısı geçmedi"

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Nuri Güngör, "Bugün 21 Eylül 2021, 1984 yılında ilk katliamlarını gerçekleştiren kalleş, hain, bölücü terör örgütü PKK'nın bundan 34 sene evvel 21 Eylül 1987 tarihinde şu an bulunduğumuz, Şırnak'ın Güneyce köyü yakınındaki Berma Mezrası'nda Güngör ailesine yaptığı menfur saldırının yıldönümüdür. Burada toplanma amacımız ise aziz şehitlerimizi anmak, bizleri buralardan yok etmeye çalışsalar da bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbeti beklediğimizi göstermektir. Olayın üzerinden 34 sene geçti ama acısını dün gibi hissediyor ve yaşıyoruz. Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce korucumuzu, askerimizi, sivilimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah'ın da laneti bu hainlerin ve destekçilerinin üzerine olsun. 21 Eylül gecesi Güngör soyadını taşıyan, aynı aileden, yaşları 2 ile 12 arasında değişen 4'ü çocuk, ikisi hamile 6 kadın ve 2 de yetişkin erkek olmak üzere toplam 12 kişi şehit edildi. Evet, tam tamına 12 insan, 12 can, 12 masum beden kalleşçe katledildi. Şehitlerimizin isimleri yaş sırasına göre: Abdulcabbar, Sacide, Hülya, Azime, Emine, Hızne, Huhi, Sait, Narinç, Behiye, Emine ve Rıfat. Bunların arasında daha bebek yaşta sayılan Abdulcabbar Güngör annesinin koynunda, uykuda iken şehit edildi. Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen bu hainlerin Kürtleri nasıl savunduğunu anlayın şimdi. Bunlar Kürt, Türk ayırt etmeksizin devletine bağlı insanları istemeyen, emperyalist güçlerin maşaları ve köpekleridir. Bizler bu 12 masum cana şehit edildiler diyoruz. Çünkü dinimizce de masumlar şehitler safında yer alır. Bu kadar insanımızın şehit edilme sebebi olarak ailemizden koruculuk yapmaya başlayanların olması gösterilmiştir. Devlet büyüklerimizden de bu konuda bizlerle hemfikir olup destek vermelerini istiyoruz. 12 insanımıza 'sivil terör mağduru' sıfatından ziyade 'şehitlik' vasfının verilmesini ve şehit statüsüne alınmalarını talep ediyoruz" dedi.

Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor
Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor

Şırnak, Terör, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor 20:55 WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık 20:51 Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı 20:35 Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı
Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler 19:57 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 2'ye indi 19:12 Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 2'ye indi
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi         
21:06
SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi         
20:52
Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı         
20:47
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı         
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü         
19:43
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi         
18:59
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı         
09:58
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 21:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement