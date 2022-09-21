GÜNEYCE KÖYÜNDE 35 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 12 KİŞİ ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNEYCE KÖYÜNDE 35 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 12 KİŞİ ANILDI

21.09.2022 13:26

ŞIRNAK'ın Güneyce köyünde, 35 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile, 12 akrabası öldürülen Şehmuz Güngör (61) ve akrabaları, katliamın her yıl dönümünde köye gelip, onları anıyor, evden geriye...

ŞIRNAK'ın Güneyce köyünde, 35 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile, 12 akrabası öldürülen Şehmuz Güngör (61) ve akrabaları, katliamın her yıl dönümünde köye gelip, onları anıyor, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıp, terörü lanetliyor.

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde bulunan Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987'de, terör örgütü PKK mensupları, Güngör ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Güngör ailesinden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Huhe (35), Hizne (34), Azime (15), Hülya (4), Abdulcebar (2), Sacider (2) ile hamile olan Narinç (33) ve Emine (19) karnında bebekleri ile öldürüldü. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, akrabaları ile birlikte evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Güngör, anne babasının hatıralarının olduğu enkaza bakıp terör örgütü PKK'yı lanetliyor.

'BABAMI SAĞ OLARAK ATEŞİN İÇİNE ATTILAR'

Şehmuz Güngör (61) olay sırasında köyde olmadığını belirterek, 'Buraya baskın düzenlediler. Babamı, annemi, diğer çocukları, kimi 1 yaşında kimi 2 yaşında, kimi 30 yaşında şehit ettiler. Evimizi yaktılar. Babamı sağ olarak ateşin içine attılar. Bunların hiç dini, imanı yok. Hiç kimse zannetmesin ki bunlar Kürtler için, Kürtlerin hakkı için çalışıyorlar. Bunlar haindirler ve bu devletin düşmanı olanlar hepimizin düşmanıdır. Biz bunu unutmayacağız. Her yıl 21 Eylülde biz gelip örgütü lanetliyoruz. Bunu yapanları lanetliyoruz. Her zaman geleceğiz" dedi.

Anma programına katılanlar adına konuşan Mehmet Nuri Güngör de, olayın üzerinden 35 sene geçmesine acısını dün gibi hissettiklerini ifade ederek, '40 yıla yakındır çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce vatandaşımızı, korucumuzu, askerimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah'ın da laneti bu hainlerin ve destekçilerinin üzerine olsun. Bir bebek veya bir yaşlı insan ne yapmış olabilir ki yakılarak öldürülmeyi hak etsin 35 sene evvelki bu katliamı gerçekleştirmelerinin sebebi de PKK'nın bölgedeki sözde komutanlarından olan 'Zeki Parmaksız' kod adlı Şemdin Sakık'ın olaydan 3 sene önce evin büyüklerinden olan Şeyhmus Güngör gibi vatansever isimlerin koruculuk yapmalarından duyduğu rahatsızlık ve bölgede artık rahatça gezemeyeceklerini anlamalarıdır. 1987'den önce bir olayda parmağı kopan hain Şemdin Sakık, olayın müsebbibi olarak Şehmus Güngör'ü göstermiş ve tüm aileyi hedef almıştı. Bunu bahane eden hainler koskoca aileyi yok ettiler. Kürtler'in hakkını savunuyoruz diyen bu hainlerin Kürtleri nasıl savunduğunu anlayın şimdi" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Şırnak haber... SPOR Cizre Belediyespor, Balkan Şampiyonu oldu Şırnak haber... SPOR Cizre Belediyespor, Balkan Şampiyonu oldu
Kaynak: DHA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNEYCE KÖYÜNDE 35 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 12 KİŞİ ANILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:01:41. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNEYCE KÖYÜNDE 35 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 12 KİŞİ ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement