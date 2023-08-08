Yeni dalga geliyor! Perşembeden itibaren Bafra sıcakları etkili olacak - Son Dakika
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Yeni dalga geliyor! Perşembeden itibaren Bafra sıcakları etkili olacak

08.08.2023 16:03

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından Türkiye, perşembe gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya... Bafra sıcaklarının etkisiyle özellikle Güney Doğu Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılabilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde mühendis Hümeyra Betül Akgül, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde olmasının beklendiğini kaydetti. Sıcaklık artışının bölgedeki il merkezlerinde dün itibariylebaşladığına işaret eden Akgül, Basra sıcaklarının gelmesiyle 10 Ağustos Perşembe gününe kadar 4-5 derecelik artış beklediklerini belirtti.

"PERŞEMBE GÜNÜ 48 DERECEYE KADAR ULAŞACAK"

Akgül, " Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sıcaklık 39 dereceden perşembe günü 45 dereceye ulaşıyor. Batman'ın Hasankeyf, Şırnak'ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde perşembe günü sıcaklık 45 derecenin üstüne çıkacak. Güneye daha yakın ilçelerde sıcaklık 48 dereceye kadar ulaşacak. Maksimum sıcaklık beklemekteyiz. Bu, mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece daha üstünde" dedi.

Eyyam-ı Bahur gidiyor, Basra sıcakları geliyor! Termometreler 48 dereceleri gösterecek

"KAPALI VE GÖLGE ALANLAR TERCİH EDİLMELİ"

Sıcak havada, çocukların, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Akgül, mümkün olduğunca kapalı ve gölge alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle 12.00-17.00 saatleri arasında etkili olan sıcaklığın tehlikeli olduğunu ifade eden Akgül, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde ise daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Akgül, " Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgası var ancak asıl yaşadığımız Basra'dan gelen sıcak hava. Basra'dan gelen sıcak hava Afrika'nın da etkisiyle aşırı kuru bir havaya dönüşüyor ve yüksek sıcaklıklar yaşıyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR CAMİDE SERİNLEME İMKANI BULUYOR

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcaklığın yoğun hissedildiği kentlerden Diyarbakır'da termometreler dün 45 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklarla mücadele eden vatandaşlar klimalı ortamları ve kapalı alanları tercih ediyor. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar ise Anzele Parkı'ndaki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Diyarbakır'da sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise camilerde serinleme imkanı buluyor. Özellikle sıcaklığın en yüksek hissedildiği öğlen saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Ulu Camiye ibadet için giden bazı vatandaşlar klimalı serin ortamda dinleniyor.

Kaynak: AA
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Batman, Şırnak, 3. Sayfa, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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