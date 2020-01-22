Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne turistlerin ilgisi arttı - Son Dakika

Tarihi mekanları, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi arttı.

Geçmişte terör ve sınır olayları nedeniyle turizmde sıkıntılı dönemler geçiren Güneydoğu, devletin sağladığı huzur ve güven ortamı sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesi de bölgeye ilgiyi artırdı. Geçen yılı turizmde dolulukla geçiren bölge illeri, 2020 yılında da bu ilginin artarak devam etmesini hedefliyor. "Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nin bu yıl Gaziantep'te yapılacak olması da hem gazi şehri hem de çevre illeri, 2020 yılı adına umutlandırıyor.

Bölge ziyaretçi akınına uğradı

İnanç ve kültür turizm merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman, Siirt ve Bitlis gibi kentlere ev sahipliği yapan bölge, geçen yıl adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Özellikle bölgede turizmin yoğun olduğu nisan-mayıs, eylül-ekim dönemlerinde konaklamadaki "yüzde 90" doluluk oranlarına mart ve kasım ayları da eklendi.

"Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa ile farklı medeniyetleri barındıran ve tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin, gastronomi turizmiyle tanınan Gaziantep ve "evliyalar şehri" olarak bilinen Diyarbakır, Nemrut Dağı'na ev sahipliği yapan Adıyaman ve Hasankeyf Ören Yeri'nin bulunduğu Batman'da geçen yıl oldukça bereketli bir turizm sezonu yaşandı.

- "Yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tüm illerine gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiklerini söyledi.

Bölgeye merakın her geçen gün arttığını belirten Çoban, erken rezervasyon ve tatil fırsatlarını değerlendiren binlerce kişinin özellikle bölgede kültür turizmiyle buluşma imkanı bulduğunu ifade etti.

"Göbeklitepe Yılı"nın bu süreçte çok etkili olduğunu anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi bölge turizm adına çok olumlu oldu. Bu sayede bu yıl tüm otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 oldu. Tabii bu yoğunluk sadece Şanlıurfa için geçerli değil. Bölgedeki Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin gibi iller de bu yoğunluktan nasibini aldı. Bu yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Şanlıurfa'da geçen yıl 1,5 milyona yakın konaklama oldu. Yoğunluktan dolayı yer bulamayan ve günübirlik konaklayan turist sayımız da en az bir o kadar var. 2,5-3 milyon günübirlik ziyaretçimiz sadece Şanlıurfa'ya var. 2019 yılında Güneydoğu büyük bir ziyaretçi aldı. Bu bakımdan toplamda Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman ile bölge bir bütün olarak düşünüldüğünde bölge illerine gelen ve konaklayan 5 milyon ziyaretçi var. Günübirlik ise 8-10 milyon ziyaretçi gelmiştir. Bölgede gezdiğimiz bütün illerimiz çok turist ağırladı."

"2-3 kat daha artar"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şemsettin Yıldız da bölgeye gelen turist sayısından memnun olduklarını söyledi.

Bölge illerine daha fazla turizm yatırımı yapılmasını beklediklerini bildiren Yıldız, yapılacak yatırımın da kısa sürede meyvesini verebileceğine inandığını dile getirdi.

Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde geçen yıl rezervasyonlara yetişemediklerini anlatan Yıldız, "Havaların çok güzel olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemi adeta bölge turizmde altın çağını yaşadı. Diğer dönemlerde fiyatlar daha uygun olduğundan ekonomik durumu çok iyi olmayan turistleri ağırlıyoruz. Böylece yılın tamamına yakın bir yayılmayla turist ağırlamış oluyoruz. Birkaç yıla kadar 10 milyon olan ziyaretçi sayımızın 2-3 kat daha artacağını öngörüyoruz." dedi.

"Yüzde 100 doluluk gördük"

Bir zincir otelin müdürü Ertuğrul Er ise yaklaşık 10 yıldır bölgede görev yaptığını söyledi.

Güneydoğu'ya turistlerin daha çok kültür turları kapsamında geldiğini vurgulayan Er, bölge illerinde son yıllarda hızla artan bir turist yoğunluğunun bulunduğunu belirtti.

Konaklama rakamlarından memnun olduklarını aktaran Er, "İlkbahar ve sonbahar döneminde çok yüksek sayıda turist ağırlıyoruz. O dönemlerde yüzde 100 doluluk oranlarını gördüğümüz oluyor. Şu anda yüzde 50 doluluk oranıyla hizmet veriyoruz." diye konuştu.