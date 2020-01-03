"Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba gösteriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba gösteriyoruz' - Son Dakika

"Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba gösteriyoruz"

7 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Güneydoğu Anadolu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Selda Çiçek Veske, Vali Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Güzeloğlu burada yaptığı konuşmada, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetimine bölgedeki 9 ildeki sektör temsilcilerinin katılımıyla geçen hafta yapılan seçim sonucunda Veske'nin seçildiğini anımsattı.

Güneydoğu'nun sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkların önemine değinen Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Bölgenin tarih, kültür, termal, sağlık, doğa ve kongre gibi çok önemli zenginlik alanları bulunuyor. Kalkınma ajansları, valilik ve belediyeler olarak bunların bir turizmde parkur olarak ön plana çıkması için yoğun çaba gösteriyoruz. Özellikle sürdürülebilir bir turizm politikası ve yüksek gelir hedefine dönük başlatılan bu anlamda bölgeyi uluslararasılaştırma bir dizi çalışmalarımız var. Sektörden gelen birinin yönetim kuruluna seçilmesini şans olarak görüyoruz."

Selda Çiçek Veske ise turizmin önemine işaret ederek, sektörün ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye için ödemeler dengesini olumlu etkileyen en önemli kalemlerden birisinin turizm olduğunu vurgulayan Veske, şunları kaydetti:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, ülkemizin kalkınması ve uluslararası platformda tercih edilebilmesi için önemli projeler üretecektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi olarak 9 ilin tanıtımında gerekli olacak her türlü çalışmayı yapacağım. Destekleri dolayısıyla başta valimiz Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere 9 ilin vali, oda başkanları ile sektör temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum."

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba gösteriyoruz

Güneydoğu Anadolu, Basri Güzeloğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:19 Kaynak: AA
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