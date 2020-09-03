Güneydoğu Anadolu'da eylül ayı sıcakları bunaltıyor - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eylül ayına gelinmesine rağmen etkisini kaybetmeyen sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteriyor.

Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının nispeten düştüğü bölgede, eylül ayına gelinmesine karşın yaz sıcaklıkları yeniden kendisini gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü.

Yüzde 30 civarından ölçülen nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği kentte, vatandaşlar genellikle parklardaki ağaçlık bölgelerde serinlemeye çalıştı.

Gaziantep Valiliğinin kent için geçen hafta yaptığı sıcak hava uyarısı da yarın akşam saatlerine kadar geçerli.

Sıcaklıkların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği aktarılan uyarıda, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da da son günlerde etkili olan sıcak hava bunaltıyor.

Bölge genelinde hissedilir derecede artan hava sıcaklığı, Şanlıurfa'da öğle saatlerinde 40 dereceyi aştı. Nemle etkisini artıran sıcak hava bu nedenle günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Kentte, vatandaşların hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de sıcak hava nedeniyle pek fazla dışarıya çıkmadığı görüldü.

Sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Verimli tarım arazilerinin bulunduğu Suruç ilçesinde ise çiftçiler sıcak havaya rağmen üretime ve işlerine devam etmeyi tercih etti.

Çiftçilerden Mahmut Caymaz, sıcak havaya alışkın olduğunu belirterek, "Şu an tarlamdaki mısırları suluyorum. Nemin de etkisiyle burada hissettiğim sıcaklık 50 dereceyi geçiyor ama alışığız" diye konuştu.

Adıyaman

Adıyaman'da da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Kentte sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Demokrasi Parkı içerisinde bulunan gölge alanları tercih etti.

Vatandaşlardan Yasemin Yılmaz, AA muhabirine, havanın çok sıcak olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını ve dışarı çıktığında da gölge yerleri tercih ettiğini söyledi.