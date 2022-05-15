Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

15.05.2022 11:16
Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güneydoğu Anadolu'da öğleden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Güneydoğu Anadolu'da öğleden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanağın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Meteoroloji, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika


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