Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor - Son Dakika

Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor

19.03.2021 09:51

Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor Çatıya kurulan güneş enerjisi ile okul kendi elektrik ihtiyacını gideriyor Diyarbakır Final Okulları Kampüsü bölgede bir ilki gerçekleştirdi, kampüsteki binaların çatısına kurulan güneş enerjisi panelleriyle okul kendi elektrik...

Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor

Çatıya kurulan güneş enerjisi ile okul kendi elektrik ihtiyacını gideriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Final Okulları Kampüsü bölgede bir ilki gerçekleştirdi, kampüsteki binaların çatısına kurulan güneş enerjisi panelleriyle okul kendi elektrik ihtiyaçlarını gideriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilk olan kendi elektrik enerjisini üreten Diyarbakır Final Eğitim Kampüsü, Petek Grup Enerji Santralleri şirketi tarafından yapılan güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriğini üreterek yenilenebilir elektrik sistemiyle bir ilke imza attı. 2 bin metrekare üzerinde 1 milyon 200 bin TL yatırım yaparak, yaz aylarında okulların tatil zamanlarında ürettiği elektriği, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketine satarak kışın ise, satın alarak yıllık döngüde elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu sistemle okulun yıllık gelirleriyle elektrik giderlerini eşdeğer hale getirerek hem okul bütçesine katkı hem de ülke ekonomisine destek sunuyor. Türkiye genelinde okulların ve işletmelerin bu sisteme geçmesi konusunda çağrıda bulunan Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Otu, örnek il olarak ilklere imza atmaya devam edeceklerini aktardı. Otu, "Diyarbakır'da 7 kurumumuz var şuanda, hem okul hem de kurs anlamında yaklaşık olarak 150 çalışanımız var. Burada hem istihdam hem de eğitim anlamında faaliyet gösteriyoruz. Biz bu okulu faaliyete açtığımız zaman kendi elektriğimizi kendimiz üretelim dedik, kendi suyumuzu kendimiz sondajla çıkartalım dedik. Özellikle elektrik çok ciddi maliyettir kurumlar arasında, her ay 40 bin TL bedel ödüyoruz, çatılarımız da boş duruyordu, dedik bu kadar boş dururken güneşten faydalanalım, temiz enerji üretelim, bu anlamda yaklaşık olarak 2 bin metrekare üzerinde güneş panellerimizi kurduk. Aynı zamanda yenilenebilir temiz enerji, bütçemize de katkımız olsun diye kendi enerjisini üreten ilk okul olma gururunu yaşıyoruz. 1 milyon 200 bin üzerinde bir yatırım yaptık, bunun kendini amorti etme süresi de çok güzel, 5 yıl içerisinde kendini amorti ediyor. En güzel tarafı da budur, onun için bütün işletmecilere öneriyorum. Biz bunu Petek Grup ile birlikte yaptık, bu anlam da Petek Gruba da teşekkür ediyorum, güzel bir çalışma ve zamanında teslim ettiler. Tüm okulların, işletmelerin yenilenebilir enerji anlamında güneş panellerinden ve enerjisinden faydalanmalarını istiyoruz. Yazın okullarımız kapalı olduğu için üretimi elektrik şirketlerine satacağız, kışında az üretim olacağı için şirketten satın alacağız. Yıl sonunda böylece mahsuplaşacağız, sonuçta bu okul kendi enerjisini kendisi karşılamış olacak. Bu konuda enerji bakanlığı şunu da taaddüt ediyor, 10 yıl boyunca fazla ürettiğimiz enerjiyi satın almayı taaddüt ediyor, onun için devletimiz bu konularda çalışma ve girişimleri destekliyor. Biz kendi öz imkanlarımızla bunu yaptık, fazla ürettiğimiz enerjiyi devlet almayı garanti ediyor, buda güzel tarafı. Birkaç okula önerdik sağ olsun onlarda başladılar, birkaç yıla kalmaz özel okulların, fabrikaların ve çeşitli kuruluşların çatılarında bu örnekleri göreceksiniz. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz böylece ülkemize ve ilimize katkıda bulunacağız. Final Kampüs içerisinde ilk örneği Diyarbakır gerçekleştirmiş oldu, çok yakın zamanda bütün okullarımızda bunu görmüş olacağız inşallah" dedi.

Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor
Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor

Türk Lirası, Diyarbakır, Enerji, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bölgede ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor - Son Dakika Ekonomi


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