Güneydoğu Anadolu'da Kış

ŞIRNAK/ Şırnak
ve Siirt
'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak'ta dünden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 6, ilçelerden Beytüşşebap
'ta 17 ve Uludere
'de de 4 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmaları yürütülüyor.
Siirt
Siirt'te de Eruh
, Pervari
ve Şirvan
ilçelerine bağlı 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan karın yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.
Canpolat, yollarda ulaşımın sağlanması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kurtalan
ilçesinde kar nedeniyle kapanan Beykent-Kargılı yolu ulaşıma açıldı.