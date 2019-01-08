Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Anadolu'da Kış

Güneydoğu Anadolu'da Kış

2 saat önce

ŞIRNAK/ Şırnak ve Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı.

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ŞIRNAK/ Şırnak ve Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 7, ilçelerden Beytüşşebap'ta 19, Uludere'de de 6 köyle ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.


Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yürütüyor.

Yaşamı olumsuz etkileyen kar ise çocukların yüzünü güldürdü. Kent merkezinde çocuklar, kartopu oynayarak eğlendi.

Siirt

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pervari'de 10, Şirvan'da 30, Eruh'ta da 15 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Canpolat, ekiplerin yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Beytüşşebap, Siirt, Kar, Şırnak, Güncel
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