Güneydoğu Anadolu'da Kış

MARDİN/ Mardin'de karların erimesi ile sağanak yağış ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu, Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerine bağlı 70 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

MARDİN/ Mardin'de karların erimesi ile sağanak yağış ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu, Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerine bağlı 70 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Mardin'de 2 gündür etkisini sürdüren kar ve sağanak yağış, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.





Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde karların erimesi ve sağanak yağış ev ve iş yerlerinde su basınlarına yol açtı.



Mahsur kalan vatandaşlar Mardin Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yeşilli ilçesinde de yağış nedeniyle su arıtma köprüsü çöktü, köprünün karşısında kalan vatandaşlar itfaiye aracıyla bulundukları yerden alındı.



Nusaybin'de sağanak nedeniyle Kışla Mahallesi Rezan Sokak'taki bodrum katları su bastı.



Ev ve iş yerlerinde hasar oluşurken, bazı yerleşim yerlerinde de elektrik kesintileri yaşandı.



Ömerli ilçesinde de 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapanan yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



Mardin-Diyarbakır kara yolunda da buzlanma nedeniyle sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 21 DN 006 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.



Batman



Batman'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.



Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı 70 köy ve bağlı 30 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ve kara yolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Gercüş ilçesinde de taşımalı eğitimin verildiği 21 okulda eğitime bugün ara verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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