Güneydoğu Anadolu'dan 159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu'dan 159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya, 159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu'dan 159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya, 159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Ocak-Temmuz 2020 ihracat rakamlarıyla Temmuz ayı ihracat rakamlarının değerlendirildiği online toplantıda pandemi sürecinde ihracatta izlenen yol, küresel pazarların yapısı ve ihracatta yenidünya düzeninin pazarlara yansıması gibi önemli konular da tartışıldı.

İhracatçıların pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte çok kısa bir süre içerisinde kendilerini toparladığını ve insanlık için stratejik özelliğe sahip tarımsal ürünlerin kesintisiz olarak mevcut pazarlara yönlendirilmesinde önemli bir sınavı başarıyla geçtiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, emeği geçen ihracatçıları kutlayarak geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Güneydoğu'nun Temmuz ayında da sektörün ihracat rekorunu elinde bulundurduğunu sözlerine ekledi.

"159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat"

GAİB hizmet binasında tele konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Mahsum Altunkaya, "Ocak ayından bu yana süreci iyi yönettiğimizi ve yeni oluşumlara, yeni ihracat modellerine başarıyla uyum sağladığımızı düşünüyorum. Elbette dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de etkisini büyük oranda gösteren Covid-19 salgını bütün sektörleri olumsuz etkilemiş, birçok sektörümüzün ihracatta gerilemesine neden olmuştur. Hububat Bakliyat sektörü bu anlamda krizin başladığı andan itibaren kısa bir süre içerisinde kendisini toparlamış ve insanlık için olmazsa olmazların başında gelen tarımsal ürünlerimizin kesintisiz ihracatını alınan önlemlerle birlikte sürdürmeye devam etmiştir. Temmuz 2020 döneminde yine sektörümüz Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,1 artışla 209 milyon 185 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ocak-Temmuz 2020 dönemi baz alındığında ise yine bölgemizden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,1'lik artışla toplam 159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat yapılmıştır" dedi.

"Ortadoğu ülkeleri ihracatçıların favorisi"

"Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birlik üyelerimizin gerçekleştirdiği en fazla ihracat yapılan ülke grupları arasında. Ocak-Temmuz 2020 dönemi için ilk sırayı 631 milyon 501 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri, ikinci sırayı 356 milyon 758 bin dolarla Afrika ülkeleri, üçüncü sırayı ise 156 milyon 606 bin dolarla Amerika ülkeleri bulunmaktadır" diyen Başkan Altunkaya, "Ocak-Temmuz döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 41 milyon 418 bin dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine 24 milyon 660 bin dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 13 milyon 840 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 7 milyon 166 bin dolar, AB ülkeleri dışında kalan diğer Avrupa ülkelerine 3 milyon 775 bin dolar ve serbest bölgelere 2 milyon 374 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Mahsum Altunkaya, mevcut pazarların korunmasının yanı sıra yeni pazarların da bulunabilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Irak en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıradaki yerini korudu"

Ocak-Temmuz döneminde toplam 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Altunkaya, ülke bazlı ihracatta birinci sırayı 405 milyon 587 bin dolarla Irak, ikinci sırayı 82 milyon 116 bin dolarla Venezuela, üçüncü sırayı ise 81 milyon 779 bin dolarla Cibuti'nin aldığını kaydetti.

Altukaya, "Söz konusu dönemde, Suriye'ye 75 milyon 572 bin dolar, Birleşik Devletlere 54 milyon 484 bin dolar, Somali'ye 50 milyon 825 bin dolar, Suudi Arabistan'a 33 milyon 748 bin dolar, Angola'ya 30 milyon 435 bin dolar, Yemen'e 26 milyon 183 bin dolar olmak üzere Libya'ya 24 milyon 461 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi" dedi.

"Güneydoğu'nun ihracat şampiyonu makarna ve bitkisel yağlar"

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta ürün bazlı ihracatta ilk sırayı makarna ihracatının aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Mahsum Altunkaya, bu dönemde 316 milyon 291 bin dolarlık makarna, 221 milyon 829 bin dolarlık bitkisel yağlar, 214 milyon 973 bin dolarlık buğday unu ve 150 milyon 597 dolarlık bisküvi ve pastalık ürünlerin ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.

2020'nin 7 aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ihracat kalemlerinde önemli bir rekor olduğuna da dikkat çeken Mahsum Altunkaya, "Irak pazarında en etkili aktörler arasında elbette Türkiye gelmektedir. Türkiye genelinden Irak'a gerçekleştirilen ihracat Ocak- Temmuz 2020 döneminde bütün sektörlerden toplam 3 milyar 778 milyon 541 bin dolarken bölgemizden bu süreçte gerçekleştirilen rakam bu tutar içerisinde 1 milyar 185 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Sektörümüzle ilgili ise aynı dönemde hububat bakliyat sektörümüzle ilgili Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracat toplam 717 milyon 872 bin dolar iken bu tutarın 404 milyon 684 bin dolarlık bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesinden birliklerimiz üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Irak'a yönelik ihracatta yaşanan sorunların önümüzdeki süreçlerde karşılıklı diyaloglarla çözülebilmesi için birlik olarak bizlerde elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"İhracatta E-İhracat ve Dijital Tanıtım Dönemi"

Pandemi süreciyle birlikte gelişen teknolojinin birçok sektörde etkinliğini arttırdığına dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, ihracat sektöründe de hızla dijitalleşmeye gidildiğini ve e-ticaret uygulamasının bütün ihracatçılar tarafından benimsenerek bundan sonraki süreçte bu uygulamaların daha yaygın bir şekilde kullanılacağını ifade etti. Altunkaya, 2020 yılı içerisinde dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde tanıtım faaliyetlerinin de dijital ortamda gerçekleştirileceğini ve ürün tanıtımları için dijital altyapının güçlendirilmesi yönünde gerekli desteklerin verileceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu'dan 159 ülkeye 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi
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