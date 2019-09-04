Güneydoğu Anadolu'dan 187 ülkeye 5,7 milyar dolar ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) yılın ocak-ağustos döneminde 187 ülkeye 5,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, Ağustos 2019'da Gaziantep'ten 554 milyon dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 671 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu yılın 8 aylık diliminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 187 ülkeye 5,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatın daha da artırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve 2019 yılının son dört aylık diliminde de yeni rekorlara imza atmak istediklerini kaydetti.

Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Kileci, "Gaziantep'te 2019 yılı Ağustos rakamı beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşmiştir. İhracat artışımız kesintisiz bir şekilde sürmüştür." ifadesini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracat kültürünün yerleştiğini ve ihracatçının dijital dönüşüme uyum sağlamaya başladığını aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, bölge ihracatının artırılması ve mevcut pazarların korunarak yeni pazarlara ulaşılabilmesi yanında dijital dönüşümün ihracatçılarımız arasında yaygınlaştırılarak günümüz koşullarında daha hızlı bir şekilde dünya pazarlarında etkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmektedir. Üretimin ihracata dönüştürülmesi, ihracat artış hızımızın yükseltilmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. Gerek Gaziantep gerekse birliklerimizin yetki alanında bulunan diğer illerimizde ihracatın geliştirilmesine yönelik eğitimlerimiz ve seminer çalışmalarımız devam edecektir."

En fazla ihracat Orta Doğu'ya

Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracatın ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,8 pay ile ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19,9 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Fikret Kileci, makine halısı, iplik, kumaş, pastacılık ürünleri, plastik ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamullerinin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğunu ifade etti.