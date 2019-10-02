Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor

1 saat önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine (GAİB) üye firmalar tarafından eylül ayında yapılan ihracatın tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 806 milyon 875 bin dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine (GAİB) üye firmalar tarafından eylül ayında yapılan ihracatın tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 806 milyon 875 bin dolar oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, eylülde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 189 ülkeye ürün gönderildiğini bildirdi.

Kileci, geçen ay ihracatta sevindirici bir artış yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"GAİB tarafından Eylül 2019'da kayıt altına alınan ihracat 2018 yılının aynı ayına oranla yüzde 9,5 artışla 806 milyon 875 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep'in Eylül 2019 ihracatı ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 659 milyon 859 bin dolar oldu. Komşu ülkelerle sorunların çözümü yolunda önemli adımlar atıldı. Önümüzdeki süreçte yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağına inanıyoruz."

Kileci, bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 46'lık payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19,7 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, İhracat, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya rekora doymuyor! 9 ayda 13 milyon turist geldi
Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]