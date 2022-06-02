Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı

02.06.2022 17:46
Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmaların mayıs ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 868 milyon 768 bin dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmaların mayıs ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 868 milyon 768 bin dolar oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölgenin yılın 5 ayındaki ihracatının yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Mayıs ayında da bölgenin ihracatında yükselişin devam ettiğini ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında bölgeden 2 bin 251, Gaziantep'ten ise 1603 aktif ihracat gerçekleştiren firma sayısıyla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşıldı. Bölge ihracatçılarımız karşılaştıkları zorlukları kararlılıkla aşarak ihracat performansımızın en büyük mimarı olmuşlardır. Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 868 milyon 768 bin dolar oldu."

Kileci, bölgeden en fazla ihracatın sırasıyla Irak, ABD ve Suriye'ye yapıldığını ve en çok makine halısı gönderildiğini aktardı.

Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı
Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı
Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı

YORUMLAR
500
Mayıs ayında 19 milyar dolarlık ihracat ile en yüksek Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı Mayıs ayında 19 milyar dolarlık ihracat ile en yüksek Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı Balıkesir'den nisan ayında 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı Balıkesir'den nisan ayında 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 20:42:33. #1.11#
SON DAKİKA: Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement