Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı - Son Dakika

Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta bu gece geç saatlere kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta bugün öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece geç saatlere kadar devam etmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.