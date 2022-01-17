Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinde yoğun kar, bölgenin güneyinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, 19 Ocak Çarşamba kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının bölgenin batısında 19 Ocak'ta öğle saatlerinde, doğusunda ise 20 Ocak sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.