Güneydoğu Anadolu'nun "Kovid-19 çok yüksek riskli" tek kenti Adıyaman'da tedbirlere uyma çağrısı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu'nun "Kovid-19 çok yüksek riskli" tek kenti Adıyaman'da tedbirlere uyma çağrısı

02.03.2021 14:53
Güneydoğu Anadolu'nun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli (kırmızı) tek kent olarak dikkati çeken Adıyaman'da yetkililer, tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli (kırmızı) tek kent olarak dikkati çeken Adıyaman'da yetkililer, tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, alınacak önlemlere herkesin uymasının çok önemli olduğunu söyledi.

Adıyamanlıları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden, Çuhadar, "Adıyamanlılar olarak bir an önce bu durumdan kurtulmamız bizim elimizde. Ben özellikle Adıyamanlı hemşerilerimden hıfzıssıhha kararlarına ve kısıtlamalara harfiyen riayet etmelerini istiyorum. Bir an önce normalleşmenin, alınan kurallar ve tedbirlere uymaktan geçtiğini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Çuhadar, esnafın normal ticari faaliyetlerine dönmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir an önce diğer iller gibi normalleşip, normal hayatımıza devam etmek istiyoruz. Gerekli tedbirler her zaman olduğu gibi alınmaya devam edecektir. Ek bir tedbir ihtiyacını değerlendiririz ancak Kovid-19 tedbirlerimiz harfiyen, titizlikle uyulduğu sürece yeterlidir. Vaka sayılarını bir an önce düşüreceğiz ve diğer illerle birlikte normalleşme sürecine başlayacağız."

Çuhadar, kentteki Kovid-19 test oranlarının da yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Sayımızın yüksek olmasının bir nedeni de yüksek test oranımız olabilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Lütfen ev içi toplantılar ve evde taziye kabulü yapmayalım"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da kentin çok yüksek riskli iller arasında olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Filyasyon ekiplerinin canla başla çalıştığını ve kentteki test sayısının yüksek olduğunu vurgulayan Kılınç, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde entübeli, yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı az. Bu bizim için sevindirici. Bunları söylerken, vatandaşlarımızın rehavete kapılmamaları gerekiyor. Bir vaka dahi olsa bizim için çok ciddi ve önemlidir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Kılınç, "Lütfen ev içi toplantılar ve evde taziye kabulü yapmayalım, Adıyaman'ın (risk değerlendirme haritasında) kırmızı olarak görünmesi bizlere yakışmıyor. Çok daha hassas bir şekilde davranmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edersek, bu işin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mahmut Çuhadar, Fahrettin Koca, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu Anadolu'nun 'Kovid-19 çok yüksek riskli' tek kenti Adıyaman'da tedbirlere uyma çağrısı - Son Dakika


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