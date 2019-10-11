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Güneydoğu Anadolu'nun tüm illeri YÖREX'te

1 saat önce

Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor.

Güneydoğu Anadolu'nun tüm illeri YÖREX'te, System.String[]

Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor.

Türkiye, Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:11 
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