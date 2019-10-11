Güneydoğu Anadolu'nun tüm illeri YÖREX'te
1 saat önce
Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor.
Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:11
Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Bülent Arınç: Bu harekatı fetih olarak görmüyoruz Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor