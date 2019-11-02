Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Asya'da futbol aracılığıyla sağlıklı yaşam ve sosyal gelişim teşvik edilecek
Son Dakika Güncel Güneydoğu Asya'da futbol aracılığıyla sağlıklı yaşam ve sosyal gelişim teşvik edilecek

Güneydoğu Asya'da futbol aracılığıyla sağlıklı yaşam ve sosyal gelişim teşvik edilecek

6 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) futbol konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Güneydoğu Asya'da futbol aracılığıyla sağlıklı yaşam ve sosyal gelişim teşvik edilecek, System.String[]

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) futbol konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki 35. ASEAN Zirvesi toplantıları kapsamında, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi bir araya geldi.

Futbol aracılığıyla ASEAN bölgesinde sağlıklı yaşam ve sosyal gelişimi teşvik etmeyi amaçlayan iş birliği anlaşmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde, ASEAN üyesi ülkelerin liderleri de hazır bulundu.

Törende konuşan Gianni Infantino, ASEAN ülkeleri arasında yıllarca devam eden tartışmaların ardından nihayet herkesi birleştiren bir konu bulduklarını ve bunun da futbol olduğunu ifade etti.

Buraya gelmenin, birlikte çalışmak ve yatırım yapmanın, görevleri olduğunu belirten Infantino, futbolun bir yaşam okulu olduğunu vurgulayarak, futbola ve çocuklara yatırım yapmanın önemine değindi.

Infantino, imza töreni sonrası ASEAN ülkeleri liderlerine, isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti.

FIFA'nın yapacağı yatırımla Güneydoğu Asya'daki okullarda, erkek ve kızlar için futbol yoluyla yaşam becerileri ve beden eğitiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında ayrıca, çocukların futbolla iyi ve güvenli yetişmesinin teşvik edilmesinin yanı sıra manipülasyon ve sporda dopinge karşı farkındalığın artırılarak spor bütünlüğünün geliştirilmesine odaklanılacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de şüpheli ölüm: 2 çocuk annesi kadın banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 01:52:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Asya'da futbol aracılığıyla sağlıklı yaşam ve sosyal gelişim teşvik edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]