Güneydoğu Asya'da futbol aracılığıyla sağlıklı yaşam ve sosyal gelişim teşvik edilecek

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) futbol konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki 35. ASEAN Zirvesi toplantıları kapsamında, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi bir araya geldi.

Futbol aracılığıyla ASEAN bölgesinde sağlıklı yaşam ve sosyal gelişimi teşvik etmeyi amaçlayan iş birliği anlaşmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde, ASEAN üyesi ülkelerin liderleri de hazır bulundu.

Törende konuşan Gianni Infantino, ASEAN ülkeleri arasında yıllarca devam eden tartışmaların ardından nihayet herkesi birleştiren bir konu bulduklarını ve bunun da futbol olduğunu ifade etti.

Buraya gelmenin, birlikte çalışmak ve yatırım yapmanın, görevleri olduğunu belirten Infantino, futbolun bir yaşam okulu olduğunu vurgulayarak, futbola ve çocuklara yatırım yapmanın önemine değindi.

Infantino, imza töreni sonrası ASEAN ülkeleri liderlerine, isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti.

FIFA'nın yapacağı yatırımla Güneydoğu Asya'daki okullarda, erkek ve kızlar için futbol yoluyla yaşam becerileri ve beden eğitiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında ayrıca, çocukların futbolla iyi ve güvenli yetişmesinin teşvik edilmesinin yanı sıra manipülasyon ve sporda dopinge karşı farkındalığın artırılarak spor bütünlüğünün geliştirilmesine odaklanılacak.