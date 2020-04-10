Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı - Son Dakika
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Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bine yaklaştı.

Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bine yaklaştı.

Yaklaşık 650 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya ülkeleri, artan vaka ve can kayıpları nedeniyle Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerini sıkılaştırıyor.

Ülkelerin sağlık bakanlıklarından alınan verilere göre, vaka sayısının 16 bin 872 olduğu bölgede, en fazla can kaybı 306 ölüm ile Endonezya'da, en çok vaka da 4 bin 228 sayısıyla Malezya'da bulunuyor.

İlk Kovid-19 vakasının 2 Mart'ta, virüs kaynaklı ilk ölümün de 11 Mart'ta yaşandığı bölgenin en kalabalık ülkesi Endonezya'da, şimdiye kadar 3 bin 512 vaka tespit edilirken, 282 kişi de iyileşti.

Ülkedeki salgının merkez üssü konumundaki başkent Cakarta'da, vakaların artması üzerine de zaruri olmayan hizmetlerin sınırlanmasını içeren "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" bugün yürürlüğe girdi.

Diğer bölgelerde de salgın nedeniyle bazı idari tedbirler alınırken, merkezi hükümet, bölgesel idarelere kendi başlarına karar almamaları ve uygulamalarını takip etme uyarısında bulundu.

Malezya

31 milyon nüfuslu Malezya'da, ilk Kovid-19 vakaları 24 Ocak'ta görülürken 4 Şubat'ta salgının ilk defa Malezya vatandaşlarına bulaştığı tespit edildi. 17 Mart'ta hayatını kaybeden 2 Malezyalı ise ülkenin ilk Kovid-19 kayıpları olarak açıklandı.

Vaka ve ölüm sayılarının artışı üzerine hükümet, ilk olarak 18 Mart'ta uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağının 28 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 70 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19, 4 bin 346 kişide görüldü.

Filipinler

Filipinler'de, Kovid-19 nedeniyle başkent Manila'ya ev sahipliği yapan ve yaklaşık 57 milyon kişinin bulunduğu Luzon Adası'nda uygulanan "yaygın karantina" kurallarının 30 Nisan'a kadar geçerli olması kararı alındı.

Ülkede 30 Ocak'ta yaşanan ilk can kaybı, Çin dışındaki ilk ölüm vakası olarak kayıplara geçmişti.

Bölgede 221 can kaybıyla en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Filipinler'de 4 bin 195 vakaya rastlandı.

Tayland

69 milyon nüfuslu Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta, ilk yerli vaka ise 15 Şubat'ta görüldü. 1 Mart'ta da ilk Kovid-19 vakasının hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke genelinde 24 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilirken, Tayland'a yönelik dış ülkelerden bütün uçuşlar yasaklandı. 3 Nisan'da ise olağanüstü hal tedbirleri sıkılaştırılarak ülke çapında 22.00 ile 04.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka saysı 2 bin 473, yaşamını yitirenlerin sayısı 33 olurken, şimdiye kadar 1013 vaka tedavi edildi.

Singapur

Kovid-19'a karşı başarılı mücadelesiyle örnek olarak gösterilen Singapur'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler 7 bin dolara kadar para ve 6 aya kadar da hapis cezasına çarptırılıyor.

İlk vakanın 23 Ocak'ta görülüğü ve virüs kaynaklı ilk ölümün 21 Mart'ta gerçekleştiği Singapur, virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına rağmen ölü ve vaka sayısında hızlı artış olmamasıyla dikkati çekiyor.

Virüsün 1910 kişiye bulaştığı ülkede, şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Timor'da sadece 2 vaka var

Güneydoğu Asya'da Vietnam, Doğu Timor, Laos ve Kamboçya'da şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

Verilere göre, Doğu Timor'da sadece 1 vaka bulunurken, Vietnam'da 225, Brunei'de 135, Kamboçya'da 119, Myanmar'da 27 ve Laos'ta ise 16 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Pasifik Adalarında son durum

İlk vakanın 28 Şubat'ta, ilk can kaybının ise 29 Mart'ta görüldüğü Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaklaşık 56 bin kişiye yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüse yakalandığı belirlenen 1283 kişiden 373'ünün iyileştiği kaydedildi.

Kovid-19'un yayılmasına karşı 19 Mart'ta vatandaşları dışındaki herkese sınırlarını kapatarak sıkı önlemler alan Yeni Zelanda'da 25 Mart'tan itibaren olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Pasifik ülkelerinden Yeni Kaledonya'da 18, Fiji'de15 ve Papua Yeni Gine'de 2 kişide Kovid-19 tespit edilirken, üç ülkede de can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Pasifik'te yer alan Samoa, Vanuatu, Nauru, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu gibi ülkelerde Kovid-19 vakası bulunmuyor. Sınırların kapatıldığı ülkelerde yabancıların girişine izin verilmiyor.

Güneydoğu Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:54 Kaynak: AA

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