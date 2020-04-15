Güneydoğu Asya ülkelerinden Kovid-19'a karşı

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Çin, Japonya ve Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin telekonferans yoluyla düzenledikleri olağanüstü ASEAN+3 toplantısında küresel salgına karşı ortak mücadele kararı alındı.

ASEAN+3 ülke liderlerinin konuşmalarının ardından yayımlanan ortak açıklamada, üye ülkelerin söz konusu salgının yol açtığı tehlike ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin farkındalığı vurgulanırken, "ASEAN+3 olarak salgına karşı koymak üzere ulusal ve bölgesel alanda kapasitemizin artırılması, özellikle sağlık çalışanlarının ve görevi başındaki diğer personelin korunması, gerekli tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının sağlanması alanında tedbirlerin sıkılaştırılması konularında kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadelede birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapılarak, "Üye ülkeler olarak Kovid-19'la bilim temelli ortak mücadeleyi sağlamak üzere epidemiyolojik araştırmaları ile dijital teknoloji ve inovasyon paylaşımlarında bilimsel iş birliğini güçlendireceğiz." denildi.

Kovid-19'la mücadelede ortak fon kurma kararı

Salgının son bulmasıyla birlikte bölge ülkelerinin pazarı ve ekonomik istikrarının da korunmasına dikkati çekilen ortak açıklamada, "Salgın sonrası dönemde ekonomik kalkınma ve finansal direnci teşvik etme, ekonomik büyümeler ile turizmi yeniden canlandırma, ortak pazarın istikrarını sürdürme ve ekonomik resesyon tehlikesini önleme gibi alanlarda müşterek çabalarımızı artıracağız." açıklamasında bulundu.

ASEAN Kovid-19 ile Mücadele Fonu kurulması ve salgınla mücadelede yeterli kaynakların bulunması için ASEAN'ın dış ortaklarından da destek istenmesi kararlaştırılan ortak açıklamada, küresel salgınla mücadelede başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmayı sürdürme ve bölgesel tecrübeleri bu kuruluşlarla paylaşma vurgusu da yapıldı.