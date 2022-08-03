ASEAN'dan Myanmar'a "barış planını yeniden düşünmek zorunda kalacağız" uyarısı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dönem başkanı ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen, askeri cunta yönetimindeki Myanmar'ın daha fazla siyasi mahkum infazı yapması halinde, ASEAN'ın Myanmar ile yapılan barış planlarını yeniden düşünmek zorunda kalacağını söyledi.

The Strait Times'ta yer alan habere göre Hun Sen, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen 55'inci ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Hun Sen, Kamboçya ve tüm ASEAN üye devletlerinin, Myanmar yönetimine 4 siyasi mahkuma verdiği idam cezalarının siyasi diyalog ve uzlaşma adına yeniden gözden geçirilmesi yönündeki çağrılarına rağmen, infazın gerçekleştirilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Nisan 2021'de Cakarta'daki ASEAN Liderler Toplantısında beş maddeli mutabakata varıldığına işaret eden Hun Sen, "Daha fazla mahkum idam edilecekse ASEAN'ın beş maddeli mutabakatına ilişkin rolümüzü yeniden düşünmek zorunda kalacağız." dedi.

ASEAN'ın üzerinde uzlaştığı mutabakatta, askeri cunta yönetimindeki Myanmar'da şiddetin derhal sona ermesi, ilgili taraflar arasında diyalog, özel bir elçinin atanması, ASEAN tarafından insani yardım sağlanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmek üzere Myanmar'ı ziyaret etmesi yer alıyordu.

Mutabakat konusunda kısmen ilerleme sağlandığına işaret eden Hun Sen, ancak mutabakatın uygulanmasının herkesin istediği şekilde ilerlemediğini kaydetti.

5 Ağustos Cuma gününe kadar sürmesi beklenen 55'inci ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde üye ülkelerin dışişleri bakanları, ABD, Çin, Rusya'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Myanmar'daki askeri yönetim tarafından atanan dışişleri bakanının bu yıl Bakanlar Toplantısına davet edilmediği belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen cezaevinde tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.