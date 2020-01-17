Güneydoğu Asyalılar Çin'den endişeli - Son Dakika

KUALA Güneydoğu Asya ülkeleri genelinde yapılan bir araştırma, Çin'in bölgede artan ekonomik ve siyasi gücünün endişeyle karşılandığını ortaya koydu.

Singapur merkezli ISEAS-Yusof Ishak Enstitüsü'nün Güneydoğu Asya genelinde düzenlediği kamuoyu yoklamasına göre, katılımcıların yüzde 71,9'u, Çin'in bölge üzerinde artan ekonomik gücünün endişe verici olduğunu düşünüyor.

Enstitünün araştırmasında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerden toplam 1308 katılımcıya, bölgedeki siyasi, ekonomik ve stratejik gelişmeler soruldu.

ASEAN'ın ABD ile Çin arasında bir tercih yapmak zorunda kalması halinde hangi tarafı seçmesi gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 53,6'sı, "ABD'nin yanında yer alınması gerektiği" cevabını verdi.

Filipinli katılımcılardan yüzde 82,5'i ABD'yi Çin'e tercih ederken Vietnamlıların yüzde 85,5'i ve Singapurlu katılımcıların yüzde 61,3'ü de tercihini ABD'den yana kullandı.

Laoslu katılımcıların yüzde 73,9'u, Malezyalıların yüzde 60,7'si ve Endonezyalı katılımcıların yüzde 52'si ise ASEAN'ın Çin'in yanında saf tutması gerektiğini savundu.

ASEAN toplumları endişeli

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını değerlendiren katılımcıların yüzde 63,9'u, iki devlet arasındaki rekabetin bölgeyi olumsuz etkileyeceği yorumunda bulundu.

Araştırmada Çin'in bölgede artan ekonomik gücü ve bölge ülkeleri üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisi de soruldu. Katılımcıların yüzde 71,9'u Çin'in ASEAN genelinde ekonomik etkisinin artışını "endişe verici" bulduğunu söyledi.

Bölgedeki en etkili ekonomik gücün kim olduğu sorusuna ise katılımcıların yüzde 52,2'si Çin cevabını verirken yüzde 26,7'si ise ABD'nin bölgedeki en büyük ekonomik güç olduğunu belirtti.

ASEAN genelinde siyasi ve stratejik olarak en güçlü ülke olarak da katılımcıların yüzde 52,7'si ABD cevabını verdi. Güneydoğu Asya için en güvenilir büyük gücün kim olduğu sorusuna ise katılımcıların yüzde 61,2'si Japonya karşılığını verdi.