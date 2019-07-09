Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi - Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta

Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci (GDAÜ) Zirvesine katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova'ya karşı tutumun bölgesel iş birliğine zarar verdiğini söyledi.Başkent Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı'nda bulunan Termag Hotel'de gerçekleştirilen zirveye katılıp katılmaması tartışma konusu olan Meta, GDAÜ Dönem Başkanlığını Bosna Hersek'ten devralacak olan Kosova'yı tebrik ederek, bu süreçte başarılı adımlar atması temennisinde bulundu.Meta, Kosova temsilcilerinin zirveye katılamamasına ilişkin de "Zirveye katılan ülkeler, bölgesel iş birliğinin güzel bir şekilde yürütüldüğü izlenimi yaratıyor. Ancak dönem başkanlığını devralacak olan Kosova'nın zirveye katılamaması, bunun yalnızca bir izlenim olduğunun kanıtıdır." dedi.Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de bölge ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini değerlendirerek "Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'un müzakere sürecinin sonbaharda başlatılacağı ifade edildi. Kosova'ya vize muafiyeti verilmedi, Bosna Hersek'in aday statüsü yıl sonuna kadar değerlendirilecek, Karadağ'ın yeni bir fasıl açmasına yeşil ışık yakılmadı, 2019 yılında yalnızca Sırbistan bir fasıl açmayı başardı. Gösterdiğimiz gayretin gerçek karşılığı bu mu?" diye konuştu.AB'nin, Güneydoğu Avrupa'yı barış, güven ve gelişim bölgesine dönüştürecek tek garantör olduğunun altını çizen Djukanovic, genişleme politikasındaki karşılaşılan duraksamalardan endişe duyduğunu ifade etti."Bölgesel iş birliğinde provokasyonlara izin vermemeliyiz"Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ise ev sahibi Bosna Hersek'in Kosova'yı tanımadığını anımsatarak, "Bölgesel iş birliği, barış ve refahta provokasyonlara izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Sırbistan'ın AB üyelik sürecinde emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Brnabic, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin başlatılmasının bölge için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.Brnabic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye destekleri nedeniyle teşekkür ederek, "Türkiye'nin girişimleriyle Sırbistan ve Bosna Hersek'i birbirine bağlayacak otoyolun yapımına temmuz sonunda başlıyoruz." dedi.Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da bölge ülkelerin kalkınma konusunda daha fazla çalışması gerektiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli olarak görüştüklerini söyledi.Bölge ülkelerinin iş birliğini ve karşılıklı saygı çerçevesinde ortak bir yol izlemeleri gerektiğini belirten Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü:"Açık konuşmalı ve en sonunda bir çözüme ulaşmalıyız. Avrupa'nın bu kısmında yaşanan sorunlar açıkcası acı verici, çünkü burası hem doğası hem de kültürüyle etkileyici bir bölge. Sorunlarımızı açık bir şekilde konuşmalıyız."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede dönem başkanı Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Romanya, Hırvatistan, Yunanistan, Moldova, Slovenya ve AB'den yetkililer de yer aldı.Güneydoğu Avrupa İşbirliği SüreciGDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi ve iş birliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasadışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesi amacıyla 1996 yılında kuruldu.Türkiye'nin de kurucu üyelerden olduğu oluşumun diğer üyeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan.