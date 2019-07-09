Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi

Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'nin ortak sonuç bildirisinde, Güneydoğu Avrupa'nın güvenliğinin, tüm Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı için ön şart olduğu ifade edildi.

Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'nin ortak sonuç bildirisinde, Güneydoğu Avrupa'nın güvenliğinin, tüm Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı için ön şart olduğu ifade edildi.

Başkent Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiği zirve, tüm katılımcıların mutabık kaldığı ortak sonuç bildirisinin yayımlanmasıyla sona erdi.

Zirveye katılan tüm liderlerin kapsamlı bölgesel iş birliği noktasında hemfikir oldukları kaydedilen bildiride, bunun bölgenin istikrar ve refahı için son derece önemli olduğu belirtildi.

Katılımcıların ortak Avrupa geleceğine inandıkları ifade edilen ortak sonuç bildirisinde, "AB, kıta tarihi boyunca barış, istikrar ve kalkınmanın en başarılı ve etkili projesi olduğunu kanıtlamıştı. AB'ye üyelik perspektifi, bölge güvenliği, istikrarı ve sürekli barışı için en iyi garantördür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgenin AB'ye entegrasyonunun, tüm kıtanın çıkarlarına hizmet edeceği kaydedilen bildiride, tüm GDAÜ üyesi ülkelerin bölgeye yönelik güvenlik tehditlerine karşı beraber çalışmak istediği ifade edildi.

Güneydoğu Avrupa'nın güvenliğinin, tüm Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı için ön şart olduğu belirtilen bildiride, aşırıcılık, terörizm, organize suçlar, insan ve silah kaçakçılığı, para aklama ve yolsuzlukla koordineli mücadelenin gerekliliği vurgulandı.

Düzenlenen zirve ile Bosna Hersek'in dönem başkanlığı sona erdi. Bir sonraki dönem başkanı Kosova olacak. Kosova'dan sonra ise dönem başkanlıklarını sırasıyla Türkiye ve ardından Yunanistan yapacak.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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