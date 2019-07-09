Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. Türkiye 4 milyondan faza sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. Türkiye
4 milyondan faza sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Suriyeli sığınmacılar için taahhütler yerine getirilmedi. Düzensiz göç akınında Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Son dönemde AB'nin genişleme siyasetinin, kimi dar görüşlü popülist çevrelerce esir alındığını görüyoruz. Kıta genelinde yükselen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar sadece Avrupa'nın iç barışını değil, geleceğini ve umut olma potansiyelini de tehdit ediyor" dedi. - BOSNA HERSEK
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