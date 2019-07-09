Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Jahorina Termag Otel'de liderlerle aile fotoğrafına katıldı.
(İbrahim Aydoğan/İHA)
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