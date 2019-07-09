Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi
25 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:04 Kaynak: AA
, Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Erdoğan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile bir araya geldi.
Zirve'nin yapıldığı Termag Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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