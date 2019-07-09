Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi
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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi

25 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile bir araya geldi.
Zirve'nin yapıldığı Termag Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Makedonya, Avrupa, Politika
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