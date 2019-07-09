Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı
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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı

5 dakika önce

- Aile fotoğrafından detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı.

- Aile fotoğrafından detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı. Erdoğan, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında yer aldı.
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Avrupa, Güncel
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