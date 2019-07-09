Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı - Detaylar
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı. Erdoğan, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında yer aldı.
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