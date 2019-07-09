Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı - Detaylar
Son Dakika Güncel Haber

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı - Detaylar

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı - Detaylar, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı. Erdoğan, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:21 Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı DHA DIŞ - Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Son dakika! Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:03:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı - Detaylar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]