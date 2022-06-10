Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Selanik'te düzenlendi - Son Dakika
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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Selanik'te düzenlendi

10.06.2022 22:12
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Selanik'te düzenlendi

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Yunanistan'ın Selanik kentinde yapıldı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Yunanistan'ın Selanik kentinde yapıldı.

Zirvenin sonunda yayımlanan ortak bildiride Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB üyeliği perspektifinin destekleneceği vurgulanarak, "Güneydoğu Avrupa'nın AB'ye tam entegrasyonu, ortaya konulan şartların tamamen sağlanması halinde, hem bölgenin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet eder." ifadesi kullanıldı.

Ortak bildiride, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş kınanarak, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına destek mesajı verildi.

Enerji piyasasındaki son küresel gelişmelerin, enerji güvenliğinin artırılması gerekliliğini ortaya koyduğu belirtilen bildiride, bu alandaki sorunların iş birliği, dayanışma ve ortak hareketle aşılabileceği kaydedildi.

Bildiride, tarafların güvenlik konularında da iş birliğini sürdürmede mutabık kaldığı, organize suç, terörizm, insan kaçakçılığı, yabancı düşmanlığı, anti-semitizm, İslamofobi, Roman karşıtlığı, nefret söylemi gibi sorunlarla mücadele etme taahhütlerini yinelediği aktarıldı.

Bölgede ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için sinerjinin önemine değinilen bildiride, iklim değişikliği ve çevre konularında da iş birliği yapılacağı ifade edildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) Genel Sekreteri Majlinda Bregu'nun da bulunduğu Zirve'ye Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Romanya Başbakan Yardımcısı Sorin Grindeanu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Teodora Gencovska ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katıldı.

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Kaynak: AA

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