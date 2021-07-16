Güneydoğu Basını, 15 Temmuz'da Gaziantep'te buluştu - Son Dakika

Gaziantep Basın Cemiyeti, 9 ilden gazeteci cemiyet ve derneklerini 15 Temmuz'da Gaziantep'te ağırladı.

Arif Kurt Başkanlığı'ndaki Gaziantep Basın Cemiyeti, 15 Temmuz'da Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu bünyesindeki 9 il ( Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep) gazeteci dernek ve cemiyetlerine ev sahipliği yaptı. Federasyon Başkanı Mehmet Çelik'in katıldığı programda gazeteciler 25 Aralık Panorama Müzesi'ni gezerek tarihe yolculuk yaptı. Gazeteciler, amcası vefat eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e başsağlığı dilerken, 'şampiyon şehir, şampiyon başkan' yazılı Siirt el dokuma halısını takdim etti.

15 Temmuz etkinliğine katıldılar

Gazeteciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'da düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik Günü Etkinliğine katıldı. Gaziantep'te bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyon Başkan ve Üyeleri, mesleki toplantı yaptı. Toplantıda, Türkiye geneli haber ajansı kurulması yönünde ortak karar alındı. Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt öncülüğünde kurulacak Dijital Medya Platformu için hazırlık çalışmalarına başlandı. Başkan Arif Kurt 15 Temmuz gibi milli birlik ve beraberlik ruhu aşılayan bir günde demokrasinin önemli parçası olan gazetecileri Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Federasyon Başkanı Mehmet Çelik, ev sahipliğinden ötürü Başkan Kurt'a teşekkür etti. - GAZİANTEP