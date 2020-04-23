Güneydoğu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kilis, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarından coşkuyla kutlandı.

Kilis'te sosyal medyadan yapılan duyurular üzerine saat 21.00'de vatandaşlar, 23 Nisan'ı kutlamak için evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Vatandaşlar, önce saygı duruşunda bulundu sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra siren çalan polis araçlarına pencere ve balkonlardan el sallayarak eşlik edildi.

Gaziantep

Gaziantep'te de Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve polis araçlarıyla kortej geçişi gerçekleştirildi.

Kortej sırasında 23 Nisan ile ilgili müzik yayınları da yapılırken kent genelindeki vatandaşlar saat 21.00'da İstiklal Marşı'nı okudu.

İbrahimli ve Güneykent Mahallesinde belirlenen noktalardan ise İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gökyüzüne kamyonlardan balon bırakıldı.

Malatya

Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleri kortej oluşturarak şehir turu attı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden yaklaşık 30 polis ekip aracı, Malatya Nikah Sarayı önünde toplandı.

Burada İstiklal Marşı'nı okuyan ekipler, Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu. Etkinliğe vatandaşlar da balkon ve pencerelerden eşlik etti.

Polis ekipleri açtıkları pankartlarla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Daha sonra polis ekipleri, vatandaşların da katılımıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Onuncu Yıl Marşı eşliğinde alkış tutan vatandaşlar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı, bu sırada havai fişek atıldığı da görüldü.

Bazı vatandaşlar ise balkon ışıklarını yakıp söndürdü.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Burada İstiklal Marşı'nı okuyan ekipler, Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu.

Kent merkezinde bazı vatandaşların da havai fişek attıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise balkon ışıklarını yakıp söndürdü.

Bu arada Afşin Elbistan ilçelerinde de evlerinden balkonlarına çıkan vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Adıyaman

Adıyaman'da evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Kent merkezinde bazı vatandaşların havai fişek attıkları görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Varlık Mahallesinden Altınşehir Mahallesine kadar askeri araç konvoyu oluşturdu.

Konvoyda Türk bayrakları açıldı. Cadde sokaklarda bulunan vatandaşlar da konvoy sırasında Türk bayrağı açarak destek verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKilisŞanlıurfa

Muhabir İzzet Mazı,Müslüm Etgü,Okan Coşkun,Fevzi Kemal Karagöz,Orhan Pehlül, Kerem Kocalar ,İsmail Hakkı Demir,Ömer Faruk Salman

Yayınlayan Zübeyde Balcı