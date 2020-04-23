Güneydoğu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - drone - Son Dakika

Kilis, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarından coşkuyla kutlandı.

Kilis'te sosyal medyadan yapılan duyurular üzerine saat 21.00'de vatandaşlar, 23 Nisan'ı kutlamak için evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Vatandaşlar, önce saygı duruşunda bulundu sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra siren çalan polis araçlarına pencere ve balkonlardan el sallayarak eşlik edildi.

Gaziantep

Gaziantep'te de Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve polis araçlarıyla kortej geçişi gerçekleştirildi.

Kortej sırasında 23 Nisan ile ilgili müzik yayınları da yapılırken kent genelindeki vatandaşlar saat 21.00'da İstiklal Marşı'nı okudu.

İbrahimli ve Güneykent Mahallesinde belirlenen noktalardan ise İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gökyüzüne kamyonlardan balon bırakıldı.