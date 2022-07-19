GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLAR BUNALTTI; YOLLAR BOŞALDI, SÜS HAVUZLARI DOLDU - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLAR BUNALTTI; YOLLAR BOŞALDI, SÜS HAVUZLARI DOLDU

19.07.2022 16:25

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı halkı bunalttı.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı halkı bunalttı. Kent merkezlerinde önceki günlere göre trafik yoğunluğu az olurken, sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini süs havuzlarına attı, yetişkinler de park ve bahçelerde gölgelik alanları tercih etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkili olan 40 derecenin üzerindeki sıcaklık, insanları bunalttı. Diyarbakır, Mardin'in Nusaybin ilçesi, Batman ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğu, önceki günlere göre daha düşük oldu. Sıcaklıkla beraber çocuklar serinlemek için süs havuzlarına girerken, evlerinde duramayıp dışarı çıkanlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti. Bölge esnafı, araçların altına sığınan sokak hayvanlarına su ve yemek vererek hem açlıklarını giderdi hem de serinlemelerini sağladı. Batman'da bazı sokak köpeklerinin de süs havuzlarına girdiği görüldü.

SİLOPİ 44 DERECE

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 44 dereceyi bulurken, yarın 45 derece olacağı tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar yüzünden evlerinde çıkmayanlar dinlenmeye çekilirken, ilçenin en işlek caddelerinde ise az sayıda insan görüldü. 2. Cadde üzerinde gölge de şapkası ile serinlemeye çalışan 75 yaşındaki Mustafa Yağan, 'Silopi'de bu seneki gibi sıcak görmedim. Yaşım 75. Yandık burada' diye konuştu.

Kuaför Mustafa Buluş da müşterilerinin genelde ikindiden sonra gelmeyi tercih ettiğini belirterek, 'Havalar çok sıcak olduğundan dolayı müşteriler fazla gelmiyor. Neredeyse müşteri yok. Bizim buranın sıcaklığı çekilmeyecek bir derecede' ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DA YOLLAR BOŞ, ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA

Diyarbakır'da da günlerdir etkili olan 40 derecenin üzerinde sıcaklıkla, trafikteki yoğunlukta önceki günlere göre düşüş yaşandı. Çocuklar Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlerken, yetişkinler de gölgelik alanları tercih etti. Turist çeken kentte tarihi mekanların büyük çoğunluğu sıcaklık nedeniyle boş kaldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinden arkadaşlarıyla tarihi On Gözlü Köprü'ye gelerek ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Selahattin Akikol, 'Sıcaktan bunalıp bu serin yere geldik' dedi.

Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeye çalışan Muhammet Ramazan Süslü, 'Buraya serinlemek için geliyoruz. Diyarbakır çok sıcak, dün 40 derece falandı. Sabahın köründe buraya geldik. Buna rağmen çok sıcaktı. Suya girdik serinledik. Havuz derin de değil, burada çok güzel bir ortam var' ifadelerini kullandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de 43 dereceyi bulan sıcaklıkta esnaf Alaattin Aydın, yüksek sıcaktan etkilendiklerini söyledi.

DİYARBAKIR-MARDİN

YORUMLAR
500
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLAR BUNALTTI; YOLLAR BOŞALDI, SÜS HAVUZLARI DOLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 18:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLAR BUNALTTI; YOLLAR BOŞALDI, SÜS HAVUZLARI DOLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement