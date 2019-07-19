Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma çalışması tamamlandı
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Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma çalışması tamamlandı

2 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen parçalı tarım arazilerinin toplulaştırılması çalışmaları kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı ve yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı.

Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma çalışması tamamlandı, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen parçalı tarım arazilerinin toplulaştırılması çalışmaları kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı ve yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor.
Yapılan çalışmalar neticesinde 3,6 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlanırken, 4,6 milyon hektar alanda ise birleştirme çalışmaları devam ediyor. Toplulaştırma çalışmalarının 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenirken, çalışmaların tamamlandığı arazilerde yeni oluşturulan tapuların çiftçilere dağıtımı da sürüyor.
Bu çerçevede DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da 445, Mardin'de 8 ve Batman'da 36 olmak üzere toplam 489 köy ve 680 bin 444 dönüm alanda toplulaştırma çalışması yapıldı. Bölgede yapılan toplulaştırma kapsamında 400 köyde çalışmalar tamamlandı, 89 köyde ise çalışmalar sürdürülüyor.
Toplulaştırma çalışmaları tamamlanan Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Karabaş ve Silvan'a bağlı Sulak mahallelerinde oluşturulan yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine törenle dağıtıldı.
Arazi toplulaştırması ile küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlayarak, üretimin, verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Diyarbakır, Mardin, Batman, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:43 Kaynak: AA
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