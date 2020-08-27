Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi - Son Dakika

Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu parsına ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı.

Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi, System.String[]

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu parsına ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elinde başka görüntüler olduğunu da açıkladı. Henüz açıklanmayan bu görüntülerden birinin de Akdeniz'de bir Anadolu parsına ait olduğu ortaya çıktı.

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen, bazılarına göre İran parsının (Panthera pardus saxicolor) Anadolu'da yaşayan bir ırkı, bazılarına göre de ayrı bir pars alt türü olarak kabul edilerek, 'Panthera pardus tulliana' adı verilen Anadolu Parsı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. EFSANENİN EN NET GÖRÜNTÜSÜDoğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Geçen yıl Güneydoğu'dan bir pars kaydı. Neslinin tükenmediğini umuyorduk hep. Uzmanlar da bunu yıllardır zaten dile getiriyorlardı. Ama benim ulaştığım efsanenin en net görüntüsü bu oldu. Milli Parklar'da daha net görüntüler olduğunu duyuyoruz ama henüz resmen paylaşılmadı" dedi. SAKIN VURMAYIN ÇAĞRISIGörüntülerdeki hayvanın Anadolu Parsı mı yoksa İran alt- türü mü olduğunu bilmediklerini belirten Tüydeş, "Ama asıl olan ülkemizde yaşayan parsların hala olması ve acilen yerelin bu konuda bilinçlendirilmesi şart. Gün geçtikçe daha çok kayıt geliyor. ve ikinci bir vurulma vakası facia olur gerçekten. Sayın Süleyman Soylu'nun özellikle Cudi Dağı çevresinin doğa, kültür ve inanç turizmiyle anılması için yoğun çaba sarf ettiğini biliyoruz. Güneydoğu'da bu çalışmalara yaban hayatına yönelik de koruma ve bilinçlendirmenin de dahil edilmesi önemli" diye konuştu.PARS GERÇEĞİNİN ÜSTÜNE GİDİLMELİVideonun çekildiği tam noktayı açıklamayan Tüydeş, Güneydoğu'dan Akdeniz bölgesine kadar uzanan geniş bir alanın parsın muhtemel yaşam alanı olduğunu kaydetti. Pars gerçeğinin artık akademik çalışmalarla üstüne gidilmesi ve yaşamlarının şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Tüydeş, "Yerelin bilinçlendirilmesi ise en önemli etken. Konunun uzmanlarından yorum almak önemli tabii ki. ve nasıl bir yol izlenileceğini onlar gibi uzmanlardan dinlemek daha doğru. Ben kendi yorumumu yaptım. ve heyecanımı sizinle böylece paylaşmış oldum. Pars efsane olmaktan çıkıyor artık" dedi. KUYRUK DETAYI ELE VERİYORGörüntülerdeki kuyruk detayıyla ilgili bilgi de veren Tüydeş, "Açı ve kuyruktaki ısı kaybı nedeniyle olmalı, termal kamerada fark edilmiyor. Ama boyun yapısı, uzunluğu ve yürüyüş şeklinin yanı sıra dikkatli bakınca belli olan kuyruğu bence ele veriyor kendisini. Sürekli aman paylaşmayın vurmasınlar diyenler var. Kaygınızı anlıyorum lakin bu fotoğraftaki hayvan Anadolu'da vurulduğunda kimse daha önce paylaşmamıştı. Saklamak, yokmuş gibi davranmak çözüm değil. Ki bence daha kötü, haberimiz olmadan da vurulan pars yok mu sanki" diye konuştu.YABANİ KEDİ UZMANI DA DOĞRULADI Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, görüntülerdeki yabani kedinin bir pars (Panthera pardus) olduğunu doğruladı. Doğu ve Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kameralarının epeydir kaydettiğini de belirten Dr. İlemin, "Personel çok ilgili ve bilinçli kesinlikle zarar vermiyorlar ve takip ediyorlar" dedi.'PARS OLDUĞUNU TEŞHİS ETTİK'Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elinde başka çarpıcı görüntüler olduğunu da belirten Dr. İlemin, "Bizlere onay için geldi ve pars olduğunu teşhis ettik. Ülkemizin ilgili kurumları mutlaka gerekeni yapacaktır. Türle ilgili bir araştırma komisyonu kurarak çalışmalara başlayacaktır. Bizler her an desteğe hazırız. Alper çok haklı, saklamak sadece haberimiz olmadan ölmelerine göz yummaktır. Yer detayı vermeden tanıtmak, duyurmak ve araştırmalara başlamak ülkemiz için önemli bir canlı olan parsımız ve doğamızın geleceği için çok önemlidir" dedi.AKDENİZ'DE DE VAR

Öte yandan Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün de bölgedeki yaban hayatını araştırma çalışmaları kapsamında Akdeniz'de de bir Anadolu parsına ait görüntü elde edildi. Son teknoloji fotokapanlarla takibi devam eden Anadolu parsı ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akdeniz, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi - Son Dakika

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