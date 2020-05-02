HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üreticiler "Beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk ekimine başladı.

GAP Projesi kapsamında baraj ve sulama kanallarının tamamlanmasıyla arazileri suya kavuşan yöre çiftçisi, son 20 yılda pamuk üretimine yöneldi. Bu sayede Türkiye'deki pamuk üretiminin yarısından fazlası bölgede üretililirken, baharla yöre çiftçisi tohum ekimi faaliyetine yöneldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan üreticiler, pamuk tohumunu toprakla buluşturuyor.

Koronavirüse rağmen çiftçi tarlada

Diyarbakır Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, Türkiye'deki pamuk üretiminin yüzde 50'sinin Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te gerçekleştirildiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirlerinden muaf olan çiftçinin üretime devam ettiğini vurgulayan Delil, "GAP sayesinde arazilerimiz suyla buluşuyor. Pamuk üreticisi çoğalıyor. Bölge tarımsal sulamada enerji tüketimine ilgili bazı sıkıntılarımız var. Onun dışında hiç bir sıkıntımız yok. Çiftçimiz koronavirüs salgını dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamayor, tarlada işini yapıyor." dedi.

Diyarbakır'da 600 bin dekarda ekim yapılıyor

Pamuk üretiminde büyük bir paya sahip olduğunu vurgulayan Delil, "Diyarbakır da 600 bin dönüm üzerinde pamuk üretimimiz var. Bölge genelinde 1,5 milyon ton civarında üretim var. Türkiye'deki pamuk üretiminin yüzde 50'si bu bölgede üretiliyor." ifadelerini kullandı.

"Topraklar suyla buluştuğu zaman zenginlik olacak"

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağı Sevimli köyünde mibzerle pamuk ekimine başlayan Nihat Erbey, kendi imkanlarıyla yeraltından çıkardığı suyla sulama yaptığını işaret ederek, "Dört gözle GAP Projesi kapsamında suyun gelmesini bekliyoruz. Kanal Kızıltepe- Viranşehir arasın kadar geldi. Topraklar suyla buluştuğu zaman zenginlik olacak." dedi.

Çiftçi Hakan Erbeyi ise Mezopotamya'nın bereketli topraklarda pamuk üretimi yaptıklarını belirterek, "Dönüme 2,5 kilogram pamuk tohumu ekiyoruz. Daha sonra gübre, ilaçlama ve çapa yapıyoruz. 35 yıldır baraj suyunun tarlamasına gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.